“Cuore di Sicilia”: distretto Dea di Morgantina assieme al Parco Archeologico e Comuni per la promozione territoriale

Il progetto è stato presentato ieri mattina al museo Trigona di Piazza Armerina

Presenti i Comuni di Aidone, Piazza Armerina, Mazzarino, Pietraperzia, Centuripe





Si intitola “Cuore di Sicilia” il programma di promozione territoriale lanciato dal Parco Archeologico e dai comuni del Comitato tecnico scientifico a cui ha aderito anche il distretto turistico Dea di Morgantina”. Ieri al palazzo Trigona di Piazza Armerina sono state presentate le iniziative che hanno l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e culturale dell’entroterra siciliano.



Erano presenti il presidente del Distretto, Ettore Messina, il direttore del Parco Archeologico Morgantina e Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra, il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, il sindaco di Mazzarino, Mimmo Faraci, il vicesindaco di Aidone, Alessandra Mirabella e Carlo Falzone, assessore di Pietraperzia.

Tra le iniziative più rilevanti a cui aderiranno gli enti che rappresentano le città dell’ennese ci sono la partecipazione alle principali fiere turistiche europee e mondiali. Il percorso promozionale, coordinato da Thomas Van Compernolle, ha già fatto tappa a Amburgo, in Germania, Utrecht, in Olanda e Budapest, in Ungheria, e proseguirà con nuovi appuntamenti in Francia a Parigi, Spagna a Barcellona, Mumbai in India e Montreal in Canada, con l’obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici verso l’entroterra siciliano e i siti culturali del Parco.

Particolare rilievo avrà la missione istituzionale a Parigi, al Salone Internazionale del Turismo dal 13 al 15 marzo, che avverrà in con il sostegno di Renaissance Exhibitions, società che produce e cura le mostre ospitate alla Villa Romana del Casale, Palazzo Trigona e nei comuni del Comitato tecnico scientifico.

Durante il viaggio in terra di Francia sarà lanciato il progetto di una mostra che porterà a Parigi uno dei più affascinanti reperti emersi dai recenti scavi della Villa Romana del Casale: il celebre “Infradito”, insieme ad altri importanti elementi archeologici del Parco.

A luglio sarà in programma la seconda edizione della rassegna di teatro classico di Morgantina, ad Aidone, che sarà presentata oggi, 11 marzo, al Senato.

«Un percorso condiviso tra i comuni del “Cuore della Sicilia” – ha dichiarato il presidente del Distretto, Ettore Messina – che punta a portare la Sicilia autentica nel mondo, rafforzando il ruolo dell’entroterra come unico territorio e destinazione culturale di eccellenza. L’obiettivo è ostruire un brand riconoscibile capace di intercettare target diversi: turismo culturale, religioso, naturalistico, sportivo».





Il Distretto Turistico “Dea di Morgantina” comprende tre comuni: Aidone, Centuripe e Piazza Armerina, situati nella provincia di Enna, Confartigianato, e altre realtà private. Tra i gioielli del distretto, oltre al patrimonio naturalistico, la Villa Romana del Casale, patrimonio Unesco, e il Palio dei Normanni a Piazza Armerina, l’area archeologica di Morgantina, la Dea e la Testa di Ade ad Aidone e il museo archeologico di Centuripe.