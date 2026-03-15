Rifiuti, Enna la città siciliana più virtuosa: Dipietro ritira il premio Comune Plastic Free

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha ritirato ieri a Roma il premio “Comune Plastic Free 2026”.

La più virtuosa della siciliane

Il riconoscimento è stato assegnato a soli 20 comuni siciliani su 391 e ha visto Enna, unico capoluogo dell’isola premiato assieme a Caltanissetta, per le politiche e le azioni adottate per ridurre l’uso della plastica e contrastare la diffusione dei rifiuti di materiale plastico.

La soddisfazione di Dipietro

Dipietro ha ringraziato cittadini, operatori della società EcoEnnaServizi e l’associazione Plastic Free di Enna, insieme ai volontari che hanno contribuito al progetto.

