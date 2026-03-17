Il rogo dei libri a Enna: nuova replica al Teatro Neglia dopo il sold out

Il tutto esaurito registrato per la serata inaugurale spinge il XV Festival del libro e della lettura a raddoppiare. Lo spettacolo “Il rogo dei libri”, in scena al Teatro Neglia, tornerà sul palco anche il 18 marzo alle ore 20:00, confermando l’interesse del pubblico per una proposta teatrale che unisce impegno civile e linguaggio contemporaneo. Una scelta che premia un progetto culturale capace di intercettare soprattutto le nuove generazioni.

Una distopia sulla libertà di pensiero

Liberamente ispirato al romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, lo spettacolo mette in scena una società in cui i libri vengono distrutti e il pensiero critico soffocato.

La narrazione teatrale si sviluppa come un racconto corale: il fuoco diventa simbolo della cancellazione della memoria, mentre i giovani interpreti danno voce a una riflessione attuale sul valore della cultura e della libertà.

I protagonisti: giovani in scena

A salire sul palco sono gli studenti liceali e universitari della Giovane Compagnia del Laboratorio Biblioinsieme, cuore pulsante del progetto formativo legato al festival.

La regia e l’adattamento sono firmati da Filippa Ilardo, mentre il cast comprende Tommaso Burgo, Anita Cantalupo, Gabriele Cammarata, Lorenzo Di Dio, Carlo Di Ottavio, Andrea Estero, Niccolò Gagliardi, Ginevra Scivoli, Rebecca Savoca, Francesco Rossitto, Davide Ruggero, Fabiana Lentini e Lourdes Vetri.

Completano la produzione le scene di Claudio Castagna e le luci di Roberto Ragusa.

Spazio anche alle scuole

Accanto alla replica serale, è prevista una rappresentazione mattutina, sempre il 18 marzo alle ore 10:00, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Un doppio appuntamento che rafforza la vocazione educativa dello spettacolo: non solo teatro, ma occasione concreta di confronto sui temi della lettura, della memoria e del pensiero libero, oggi più che mai centrali nel dibattito culturale.