Lavori al manto stradale ad Enna: ecco come cambia la viabilità in via della Rinascita

Interventi di ripristino stradale in programma nei prossimi giorni lungo via della Rinascita. A comunicarlo è il Comando della Polizia Locale di Enna che ha emanato l’ordinanza del 19 marzo su richiesta di e-distribuzione, per consentire lavori successivi a scavi già effettuati.

Stop a traffico e sosta in via della Rinascita

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, nelle giornate del 23 e 24 marzo, dalle ore 7:00 alle 17:00, sarà vietato il transito e la sosta nel tratto di via della Rinascita compreso tra via Valverde e l’ingresso secondario del plesso scolastico.

Si tratta di una chiusura temporanea necessaria per permettere le operazioni senza interferenze con il traffico veicolare.

Cambia la circolazione in via Valverde

Contestualmente, nella vicina via Valverde verrà istituito il doppio senso di circolazione lungo il perimetro del plesso scolastico, con divieto di sosta. La Polizia Locale invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a valutare percorsi alternativi nelle fasce orarie interessate dai lavori.