Poste: Failp Cisal Enna, chiarimenti su nomine mentre recapito è in difficoltà

La FAILP CISAL di Enna ha inviato una formale richiesta di chiarimenti in merito alle recenti nomine relative al CL Enna Baronessa, sollecitando risposte urgenti da parte dell’Azienda per garantire trasparenza, imparzialità e meritocrazia nei percorsi di crescita professionale.

Nella nota, la segreteria provinciale evidenzia come non risulti chiaro se le assegnazioni siano state effettuate nel rispetto dei criteri aziendali basati su competenze, valutazioni del personale e obiettivi raggiunti. Secondo diverse testimonianze raccolte tra i lavoratori, alcuni nominativi sarebbero stati già noti prima dello svolgimento dei colloqui, circostanza che avrebbe alimentato malumori e forti perplessità sulla reale trasparenza delle procedure e sulla funzione stessa delle selezioni.

La FAILP CISAL Enna sottolinea che eventuali comportamenti idonei a condizionare l’attività sindacale o a influenzare i percorsi professionali potrebbero configurare condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, chiedendo all’Azienda un chiarimento inequivocabile e un riscontro formale e tempestivo.

Il sindacato evidenzia inoltre che la vicenda si inserisce in un contesto già critico per il recapito di Enna, dove nelle ultime settimane si sono registrate diverse segnalazioni e diffide da parte di amministratori locali, oltre a una denuncia sindacale della stessa FAILP CISAL datata 5 marzo, rimasta ad oggi senza risposta, con disagi crescenti per cittadini e lavoratori e ripercussioni sulla qualità del servizio postale nel territorio.

“È necessario ristabilire un contesto trasparente e fondato su equità e meritocrazia, garantendo al territorio un servizio efficiente e rispettoso dei lavoratori”, conclude la segreteria provinciale.