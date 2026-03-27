“Horcynus Orca” di Totò Nocera e Francesco Less apre la rassegna teatrale “TeaTRAME” a Enna con un reading concerto dedicato a Stefano D’Arrigo

Sabato 28 marzo alle 21 parte la rassegna teatrale “TeaTRAME – La Primavera del Male” al Garage Arts Platform di Enna Bassa con lo spettacolo concerto “Horcynus Orca” di Totò Nocera e Francesco Less, produzione Festival del Torto, all’interno della mostra “Immersioni” di Antonella Cirrito, fra le cui opere spicca la Balena di sette metri in plastica raccolta dalle comunità di Cerda e Sciara, riciclata, lavorata e intrecciata a mano dall’artista nel 2023 e che ha percorso oltre 3 mila chilometri attraversando l’isola tra scuole, piazze e altre istituzioni. Arrivata ad Enna il 6 marzo, la grande scultura si appresta a mostrarsi in una serata particolare e unica, grazie allo spettacolo che ne farà il suo centro focale attorno al quale Francesco Less e Totò Nocera si esibiranno.



“Horcynus Orca” è un viaggio musicale e poetico, uno spettacolo coinvolgente e immersivo attraverso le pagine del romanzo capolavoro di Stefano D’Arrigo, seguendo la voce e le musiche di Totò Nocera e Francesco Less tra elettronica, percussioni, mani e voci. Parole, che sono immagini, sogni, allucinazioni, guerre, tempeste e la gigantesca creatura mostruosa, visione simbolica dell’immensa rovina. Lo spettatore si ritrova a fluttuare, in apnea, in mezzo alle fere, alle femminote, ai pellisquadre e a tutti i personaggi allucinanti, partoriti dalla fantasia, folle e illuminata, di un autore straordinario.



Totò Nocera, attore e musicista, è direttore artistico del Festival del Torto, e fondatore del gruppo di musicale nu-kombat-folk Pupi di Surfaro. Scrive e compone, canta e suona le percussioni. Unendo l’attività artistica ad un imprescindibile impegno sociale. Ha ricevuto premi e riconoscimenti importanti come il premio Musica contro le mafie nel 2014, Premio Andrea Parodi nel 2016, Tour Music Fest nel 2016, Finalista alle Targhe Tenco nel 2017, Premio Voci per le libertà di Amnesty nel 2018.



Francesco Less è chitarra e voce dei Velaut, basso e voce in Inside the hole e Bunnyblack, chitarra nei Disìu e nei Pupi di Surfaro, e con questi progetti, oltre alle pubblicazioni, ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali. Vanta anche diverse collaborazioni, come quella con Alfio Antico. Francesco Less da due anni dirige lo studio/laboratorio musicale, la Roadhouse 11, a Cianciana (AG), in cui si occupa di produzioni e arrangiamenti e con cui ha già pubblicato diversi lavori.



È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento a TeaTRAME, con quattro spettacoli al costo di 38 euro (ridotto studenti 28 euro). I singoli biglietti sono acquistabili in prevendita a 10 euro e a 13 euro al botteghino (ridotto studenti 8 euro). Ingresso con tessera garage 25-26. Per info e biglietti: garage.enna@gmail.com, 3668825778 (mario), w.app 3409655369 (claudio).



Prossimi spettacoli

Nelle prossime settimane durante la rassegna si esibiranno Sergio Beercock e Davide Cirri con “Com’è profondo il male” (18 aprile), Dario Muratore con lo spettacolo “…Dove le stesse mani” (7 maggio), Chiara Gambino e Giada Baiamonte con “Nel Nome di Maria” (22 maggio). Il Garage Arts Platform si trova in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa.



Luogo: Garage Arts Platform Enna, via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00