Bari, cinema e immobiliare: al Bif&st il racconto del “mattone” tra cultura e attualità

“Ciak, si abita!” ha unito linguaggio cinematografico e analisi del mercato, offrendo una lettura originale dell’abitare tra passato e presente

Venerdì 27 marzo, a Bari, negli spazi di ValoreCASA in via Giandomenico Petroni 47-49, si è svolto l’evento “Ciak, si abita! Cinema e Immobiliare”, inserito nel calendario del Fuori Bif&st. L’incontro, organizzato in collaborazione con AETB – Associazione Extralberghiero Terra di Bari – Confcommercio Bari Bat, ha proposto una riflessione originale sul rapporto tra italiani e “mattone”, attraverso il linguaggio della commedia cinematografica e il confronto con i protagonisti del settore immobiliare.

L’iniziativa ha saputo coniugare intrattenimento e approfondimento, offrendo al pubblico una doppia chiave di lettura: da un lato il racconto ironico e spesso amaro del cinema italiano, dall’altro l’analisi concreta delle dinamiche che oggi caratterizzano il mercato immobiliare.

La giornata si è aperta con la proiezione del film cult “Sfrattato cerca casa equo canone”, diretto da Pier Francesco Pingitore e interpretato da Pippo Franco e Anna Mazzamauro. In parallelo, lo Sportello Informativo della Casa ha offerto consulenze gratuite ai cittadini, con la partecipazione dell’ingegnere Biagio Capriati, che ha fornito indicazioni tecniche e operative su tematiche legate all’abitare.

Nel pomeriggio, il talk ha preso avvio proprio dai temi emersi nella pellicola, mettendo al centro l’emergenza abitativa e le criticità burocratiche che, a distanza di anni, risultano ancora attuali. Il confronto si è poi ampliato con il richiamo al celebre “TaaaC!” di Renato Pozzetto ne “Il Ragazzo di Campagna”, utilizzato come spunto per affrontare temi contemporanei quali micro-living, abitabilità e valori immobiliari.

Il programma degli interventi ha visto il contributo di professionisti e operatori del settore, offrendo un’analisi articolata e multidisciplinare. Sul piano giuridico e sociale, il notaio Giuseppe Alfieri ha approfondito le questioni legate a sfratti, case popolari, svincoli e proprietà superficiale.

Il focus sulla professione e sulle prospettive del comparto è stato affidato a Pasquale Valenzano, Founder & Chairman di Revalens, che ha illustrato le evoluzioni del mercato e le opportunità legate ai nuovi cantieri sul territorio barese.

Di particolare interesse anche l’intervento del geometra Claudio Melechi, che ha fornito indicazioni pratiche sulla riqualificazione degli immobili, evidenziando come trasformare strutture obsolete in abitazioni moderne e funzionali.

Un ulteriore approfondimento ha riguardato i temi dell’abitabilità e dell’efficientamento energetico, con gli interventi dell’ingegnere Egidio Panza e dell’architetto Alessandro Di Giuseppe, che hanno evidenziato i requisiti tecnici e le prospettive di sviluppo sostenibile del patrimonio edilizio.

A chiudere l’evento, l’incontro con Luca Cirasola ha rappresentato un momento di forte valore culturale, con un omaggio al regista Nico Cirasola e al suo racconto della Puglia attraverso opere come “Odore di Pioggia” e “Focaccia Blues”.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione, confermando l’interesse verso format capaci di unire cultura, informazione e approfondimento tecnico. Un segnale chiaro di come il tema dell’abitare, tra dinamiche sociali e trasformazioni economiche, continui a rappresentare un nodo centrale nel dibattito pubblico e nello sviluppo del territorio.

Luogo: BARI, BARI, PUGLIA