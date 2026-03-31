Casa della Comunità di Nicosia: il centro vaccinale nei nuovi locali di Piazza San Francesco di Paola

La Casa della Comunità di Nicosia prosegue nel suo percorso di progressiva attivazione dei servizi sanitari territoriali, consolidandosi come punto di riferimento per la salute dei cittadini del comprensorio.

Inaugurata lo scorso 16 gennaio alla presenza dell’Assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni e della Direzione Strategica dell’ASP di Enna guidata dal direttore generale Mario Zappia, la struttura di Piazza San Francesco di Paola ha già registrato l’avvio di importanti servizi come la Guardia Medica e il centro prelievi per gli esami di laboratorio.

Oggi si aggiunge un ulteriore e significativo potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale: a partire dal primo aprile, anche il centro vaccinale di Nicosia — precedentemente ubicato presso i locali dell’ex dispensario — si trasferirà nella nuova sede della Casa della Comunità, una struttura completamente rinnovata e ammodernata, dotata di ampi spazi comodi e funzionali, in grado di garantire un’accoglienza adeguata agli utenti del servizio.

Gli orari del servizio vaccinazioni presso la nuova sede saranno i seguenti: mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 14.30; giovedì mattina dalle ore 8.30 e pomeriggio dalle ore 14.30. L’orario di chiusura non è predefinito, in quanto subordinato al numero delle prestazioni da erogare e alle eventuali esigenze operative della giornata.

Il trasferimento del centro vaccinale rappresenta un ulteriore tassello di un disegno organizzativo più ampio, che vede la Casa della Comunità di Nicosia assumere un ruolo sempre più centrale nell’erogazione delle cure primarie sul territorio, in linea con il modello di sanità di prossimità che l’ASP di Enna sta realizzando su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini, alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere e garantire una risposta integrata e capillare ai bisogni di salute della popolazione.