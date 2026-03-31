Chiesa del Santissimo Salvatore, appuntamento musicale con Bach

Ancora un appuntamento proposto dal Salone della Musica. Nella suggestiva cornice della storica chiesa del SS. Salvatore, si è svolto un partecipato ascolto della Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, proposta da Luca Alerci del direttivo del Salone della Musica. “Ascoltare la musica di Johann Sebastian Bach in una chiesa è vivere un’esperienza che unisce arte, spiritualità e spazio” dice il presidente del Salone, Aldo Petralia –

La musica sacra bachiana, come la Passione secondo Matteo, non è solo da ascoltare ma da meditare. In una chiesa, il contesto architettonico e simbolico amplifica il significato dell’opera, rendendo l’ascolto più profondo, quasi contemplativo”. Gremita la chiesa per questo dialogo tra passato e presente. Luca Alerci ha guidato con competenza e passione gli ascoltatori tra le note della musica, raccontando e spiegando l’opera . “

Seduti tra banchi antichi, immersi in un silenzio rispettoso, si percepisce un legame diretto con la tradizione – aggiunge il presidente Petralia – È come se la musica costruisse un ponte tra epoche diverse, riportando alla vita emozioni e riflessioni universali”. L’evento segna, inoltre, l’avvio di un sodalizio tra la confraternita del Santissimo Salvatore e l’associazione musicale, una collaborazione che lascia intravedere interessanti sviluppi e future iniziative di rilievo culturale.