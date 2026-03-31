Niscemi, chiuso l’ufficio postale di via Roma. Udicon Sicilia: “Situazione grave, utenti danneggiati”

Il responsabile territoriale, Emanuele Barberi, ha segnalato i disagi e chiesto la riapertura



«Riteniamo la situazione particolarmente grave e meritevole di immediata attenzione». Sono le parole del responsabile territoriale di Udicon Caltanissetta, Emanuele Barberi, a seguito della chiusura dell’ufficio postale di via Roma.



E non ci sarebbero ancora motivazioni ufficiali di Poste Italiane o specifici provvedimenti interdittivi.

«Appare difficilmente compatibile – ha dichiarato Barberi – con i principi di continuità, accessibilità ed efficienza che devono caratterizzare l’erogazione dei servizi essenziali. Il servizio postale è disciplinato da precisi obblighi normativi che impongono la garanzia di prestazioni minime su tutto il territorio, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali e delle fasce più fragili della popolazione».

La chiusura dello sportello di via Roma ha causato disagi negli altri sportelli: lunghe attese, per il sovraccarico di utenza e difficoltà operative per cittadini e imprese.

«E’ necessario – ha continuato il responsabile di Udicon – un tempestivo chiarimento sulla chiusura e, soprattutto, alle tempistiche certe per il ripristino del servizio. Udicon si riserva di attivare ogni iniziativa utile a tutela dei diritti dei cittadini».