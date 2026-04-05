“Buenas Noches” accende la Pasqua musicale. Il tormentone dell’estate 2026 di Davide Vinciprova diventa realtà.

In una Pasqua che profuma di novità e vibrazioni globali, viene distribuito ufficialmente il tormentone destinato a dominare la stagione estiva: “Buenas Noches”. Il brano, da oggi, presente nelle piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube Music e sui social come Tik Tok, Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat, si candida a diventare la colonna sonora dell’estate 2026.





Dietro questa produzione si cela un progetto ambizioso e multidisciplinare. “Buenas Noches” fa parte dell’album ufficiale della serie animata This is Dad, che verrà rilasciato il 17 Aprile 2026 ed è tratta dall’omonimo libro, distribuito in tutto il mondo, del Presidente del MCF, Ambasciatore e Cantautore Davide Vinciprova. Un’opera che unisce musica, narrativa e animazione, puntando a un pubblico trasversale e internazionale.





Il singolo ha già iniziato il suo viaggio globale con un’uscita anticipata in diversi paesi dell’Est, tra cui le Isole Figi, l’Australia, il Giappone, la Cina, la Corea del Sud, la Thailandia e l’India. Fin dalle prime ore, i dati parlano chiaro. Streaming in crescita esponenziale, social invasi da clip e coreografie spontanee, e un entusiasmo palpabile tra gli ascoltatori.





Particolarmente significativa è la risposta del pubblico giapponese, dove il lancio del brano è stato accompagnato dalla distribuzione del libro “Questo è Papà”, riadattato in lingua giapponese, creando un ponte culturale tra musica e letteratura che ha amplificato l’impatto mediatico del progetto. Un’operazione che dimostra una strategia ben calibrata, capace di fondere storytelling e marketing internazionale.





Musicalmente, “Buenas Noches” si presenta come un mix accattivante di ritmi latini, sonorità pop contemporanee e influenze globali, con un ritornello immediato e coinvolgente che resta in testa fin dal primo ascolto. Gli esperti del settore parlano già di “formula perfetta” per il successo estivo.





Le radio iniziano a inserirla nelle rotazioni, mentre le piattaforme digitali la spingono tra le novità più calde del momento. Tutti gli indizi portano nella stessa direzione. “Buenas Noches” è pronta a scalare le classifiche mondiali e a diventare il simbolo musicale dell’estate 2026.





Se il buongiorno si vede dal mattino, questa Pasqua potrebbe aver segnato l’inizio di un fenomeno globale.





Per ulteriori dettagli e per ascoltare il brano, in attesa dell’uscita del videoclip ufficiale previsto per il 12 Aprile 2026 sul canale ufficiale VEVO di Youtube, visita i profili ufficiali di Davide Vinciprova

https://music.apple.com/it/artist/davide-vinciprova/1875534087

https://music.youtube.com/channel/UCu1tCfCM1RVLFG5-bia0DYg





Per acquistare l’album della serie animata in vinile

https://wall.cdclick-europe.com/davidevinciprova





Per visitare il sito ufficiale

https://www.ilcastellodisabbia.it



