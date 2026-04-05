Università di Catania, depositato un codice antimolestie: iniziativa dell’ennese Andrea Greco

È stato depositato un codice antimolestie da integrare al già presente Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Catania.

L’iniziativa è promossa dal Senatore Accademico di Unict Andrea Greco e da tutta l’Associazione Universitaria Koiné, che da anni ormai chiede con convinzione l’istituzione del codice.

L’Università può e deve diventare un luogo più sicuro per tutte le persone che la vivono, nella convinzione che la garanzia di diritti non debba essere una concessione ma la condizione di ogni libertà.

Dopo il deposito, lavoreremo affinché il codice venga approvato negli organi preposti, come il Senato Accademico.

Il codice verrà presentato Mercoledì 8 Marzo alle ore 19:30 presso la “Putia dell’Ostello”, in Piazza Currò 3, in un momento di confronto e dibattito orizzontale.

Siamo convinti che i diritti si difendono e non possiamo che lavorar per un’università veramente inclusiva per tutte e tutti.

Andrea Greco

Senatore Accademico Università di Catania