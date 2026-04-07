Davide Lo Surdo: la leggenda vivente della musica infuoca Vienna

Il leggendario chitarrista italiano Davide Lo Surdo si è esibito venerdì 3 aprile al G5 Live, nella capitale austriaca Vienna, registrando il tutto esaurito.

Una serata attesa da mesi nella capitale austriaca, con il pubblico accorso numeroso per assistere alla performance di uno dei migliori chitarristi della storia. Lo Surdo, indicato da Rolling Stone come il chitarrista più veloce della storia della musica, ha portato sul palco uno spettacolo diretto, senza eccessi, costruito soprattutto sull’impatto del suono e sulla precisione esecutiva.

Nel corso del live, il musicista ha eseguito anche diversi brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico, 27, accolti con particolare attenzione dal pubblico.

In apertura spazio anche agli ospiti Roses & Tulips e Nix Band, che hanno contribuito a costruire una line-up equilibrata e coerente con il contesto dell’evento.