Uila Enna-Caltanissetta, Enzo Savarino rieletto segretario: “Agricoltura, soluzione naturale per curare le aree interne”

Enzo Savarino è stato rieletto segretario generale della Uila Enna-Caltanissetta. Il congresso territoriale dell’Unione Lavori Agroalimentari, riunito stamattina in un albergo di Pergusa alla presenza di Gabriele De Gasperis, segretario nazionale Uila, di Nino Marino, segretario generale Uila Sicilia, e Salvatore Guttilla, segretario organizzativo Uil Sicilia, ha pure votato la nuova Segreteria che collaborerà con Savarino. È composta da Paolo Campisi, segretario generale aggiunto, e Calogero Calcagno, segretario. Tesoriere, Piero D’Agristina.

Nel suo intervento, Enzo Savarino ha fra l’altro affermato: “La forestazione e l’agricoltura possono diventare due leve molto forti per rilanciare le aree interne

delle due province rappresentando la naturale risposta al declino”. Quindi, dopo avere ricordato come “i boschi siano anche una risorsa economica per la loro capacità di generare filiere produttive e favorire il turismo naturalistico”, il segretario della Uila Enna-Caltanissetta ha denunciato “le principali criticità del sistema rurale, rappresentate dalla cronica fragilità del sistema idrico e da una condizione a dir poco inadeguata della rete stradale”.

L’assemblea è stata conclusa dal segretario nazionale Uila Gabriele De Gasperis: “Una delle sfide più importanti per il prossimo futuro – ha detto – è contrastare lo spopolamento delle nostre aree interne. Questa emergenza è ancora più viva e attuale in una regione come la Sicilia, dov’è necessario dare risposte adeguate per fermare un’emorragia che rischia di lasciare l’Isola sempre più fragile, sempre più debole. La sfida può essere vinta potenziando le capacità della nostra agricoltura e ricordando che i braccianti sono le prime sentinelle del territorio, i più importanti argini alla desertificazione. Vanno, quindi, potenziate tutte quelle realtà dalla Bonifica alla Forestazione che sono necessarie per garantire presenza umana e produttiva nel territorio”.