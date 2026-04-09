Palermo Chest &Allergy Forum: esperti a confronto sulle malattie allergiche e respiratorie, 10 e 11 aprile allo Splendid Hotel La Torre

Venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, presso lo Splendid Hotel La Torre a Palermo, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica italiana: il convegno Palermo Chest &Allergy Forum, promosso da Cicacongress e presieduto dal Dott. Giuseppe Valenti, medico dell’Asp di Palermo specializzato in allergologia e immunologia clinica e in malattie dell’apparato respiratorio.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra specialisti nazionali e internazionali per fare luce su svariati aspetti delle malattie allergiche e respiratorie e mettere a fuoco, da prospettive diverse, le complessità di queste patologie. Le forme gravi di asma bronchiale così come la rinosinusite cronica con poliposi nasale pongono una sfida al medico riguardo la gestione terapeutica e costituiscono fonte di notevoli costi sanitari; la BPCO, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e le infezioni polmonari presentano uno scenario complesso e obbligano i medici ad un costante impegno nell’ aggiornamento per una corretta gestione in tema di diagnosi e trattamento.

Nell’ambito delle malattie allergiche, quelle ai farmaci rappresentano un problema diffuso così come l’orticaria cronica spontanea, la dermatite atopica e le allergie alimentari che oggi si possono avvalere di trattamenti efficaci e di test diagnostici

validi.

All’interno del convegno anche quest’anno l’Angolo dell’intruso. In questa edizione si parlerà dell’utilizzo della cannabis

nel dolore cronico e se questa possa indurre delle reazioni allergiche nei pazienti.

L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo dell’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri e Ariaaa3 Odv- Associazione per la Ricerca.

Intervista video al dott. Giuseppe Valenti





Luogo: Splendid Hotel La Torre, via Piano di Gallo, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 14:30

Artista: Dottor Giuseppe Valenti

Prezzo: 0.00