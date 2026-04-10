Due novelle di Pirandello si intrecciano a Palermo: “Certi Obblighi… Donna Mimma” al Teatro Jolly

Lo spettacolo di Lucia Incarbona unisce per la prima volta due opere di Pirandello per raccontare, con ironia, il peso delle regole sociali





Due personaggi ai margini, un piccolo paese siciliano e il peso soffocante delle convenzioni sociali. Prende forma da qui “Certi Obblighi… Donna Mimma”, lo spettacolo scritto e diretto da Lucia Incarbona in scena sabato 18 aprile alle ore 20.30 al Teatro Jolly di Palermo, all’interno della rassegna “Trame e Identità” di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris.

La pièce nasce dall’intreccio di due novelle di Luigi Pirandello, “Certi obblighi” (1912) e “Donna Mimma” (1917), che nella riscrittura teatrale vengono fuse in un’unica narrazione. Per la prima volta, i protagonisti delle due storie – Quaquèo, lampionaio del paese, e Donna Mimma, levatrice – condividono lo stesso spazio scenico. Entrambi si trovano a fare i conti con le convenzioni sociali e con ruoli che non hanno scelto. Per essere accettati, sono costretti ad adattarsi e a indossare una “maschera”, nascondendo ciò che sono davvero.

Lo spettacolo alterna momenti ironici e più intensi, e mette al centro temi profondamente attuali, come il giudizio della comunità, il bisogno di apparire, il conflitto tra identità personale e immagine pubblica. Nell’adattamento di Lucia Incarbona, la vicenda si arricchisce inoltre di un riferimento alla tragedia della miniera di Casteltermini del 1916, inserito come elemento simbolico del clima di trasformazione dell’Italia di inizio Novecento.

«Entrambi i protagonisti vivono l’impossibilità di sottrarsi ai doveri imposti dalla società – spiega l’autrice e regista Lucia Incarbona –. Subiscono le convenzioni e finiscono per indossare una maschera». Un tema che, aggiunge, «oggi si riflette anche nella necessità di mostrare un’immagine sociale diversa da quella reale».

Lo spettacolo vede in scena Rosanna Vassallo, Domenico Pane, Giulia Picone e Gennaro Favilla. Completano la produzione l’aiuto regia di Adriana Siino, la direzione tecnica di Gabriele Aiello e le voci di Riccardo Isgrò insieme alle allieve del corso di doppiaggio Panormos.

Biglietti e abbonamenti

Il biglietto per lo spettacolo è acquistabile online sul sito web del Teatro Jolly di Palermo oppure fisicamente al botteghino (in via Domenico Costantino 54/56, aperto dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30) e ha un costo di 15 euro. Per informazioni e promozioni riguardanti lo spettacolo, contattare su WhatsApp i numeri 091 8545217 e 091 7465443 oppure visitare il sito web di Panormos Officina Artistica, la pagina Facebook e il profilo Instagram.

Luogo: Teatro Jolly, via Domenico Costantino, 54/56, PALERMO, PALERMO, SICILIA