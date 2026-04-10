Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci si costituisce a Barrafranca: Cucchiara è il referente

Si costituisce anche a Barrafranca il comitato cittadino di “Futuro Nazionale”, il movimento politico fondato e guidato dall’europarlamentare Roberto Vannacci. Referente locale sarà Angelo Cucchiara, già attivo da anni nell’area della destra sociale.

La fusione di Indipendenza con Vannacci

L’iniziativa si inserisce nel percorso di riorganizzazione del fronte sovranista, rafforzato dall’adesione del Movimento Indipendenza, guidato da Gianni Alemanno, confluito ufficialmente in Futuro Nazionale lo scorso 31 marzo.

Secondo i promotori, la nascita del comitato punta a radicare il movimento sul territorio e a dare rappresentanza a quella parte di cittadinanza che si sente distante dalle attuali dinamiche politiche. Tra gli obiettivi dichiarati, l’ascolto delle istanze locali e la promozione di proposte su sicurezza, lavoro e sviluppo.

Le iniziative

Il gruppo annuncia l’avvio delle attività nelle prossime settimane, con incontri pubblici e momenti di confronto con i cittadini. “L’intento – spiegano – è contribuire con idee concrete al rilancio della città”.