Confraternita Maria SS. delle Grazie, eletto il nuovo Cda: Maurizio Gervasi è il rettore

Rinnovati gli organismi dirigenti della Confraternita Maria SS. delle Grazie, che ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione aprendo una fase di continuità e rinnovamento nella vita associativa.

Il rettore è Gervasi

Alla guida della Confraternita è stato designato il nuovo rettore Maurizio Gervasi, affiancato dal vice rettore Salvatore Astorina. Completano l’assetto organizzativo il segretario Marco Di Dio e il cassiere Fabio Di Maggio. Nel Consiglio figurano inoltre Mario Arena e il rappresentante della componente giovanile Alessandro Nicotra.

L’uscente Vicari

Il rinnovo arriva al termine del mandato del rettore uscente Paolo Vicari, che ha scelto di non ricandidarsi dopo anni di attività alla guida dell’associazione. Alla base della decisione, la volontà di favorire un ricambio interno e offrire spazio a nuove energie all’interno del sodalizio religioso.

Le priorità

Il nuovo direttivo si insedia con l’obiettivo di proseguire nel solco delle attività fin qui svolte, con particolare attenzione ai valori della fede e della devozione mariana. Tra le priorità indicate, il rafforzamento dei momenti di preghiera e della partecipazione comunitaria, elementi centrali nella vita della Confraternita.

Particolare rilievo sarà dato al coinvolgimento delle giovani generazioni, considerate strategiche per garantire continuità e vitalità all’associazione. Il nuovo gruppo dirigente punta a promuovere percorsi di crescita e appartenenza rivolti ai più giovani, favorendo il loro inserimento attivo nelle attività. Accanto alla dimensione spirituale, resta centrale anche l’impegno sociale sul territorio ennese.

Le iniziative per i fragili

Sono previste iniziative di solidarietà e sostegno rivolte alle fasce più fragili della popolazione. L’azione della Confraternita continuerà a svilupparsi anche attraverso attività caritative e momenti di condivisione.

Il nuovo rettore e il Consiglio hanno sottolineato l’importanza di mantenere un legame costante con la comunità locale. L’obiettivo è rafforzare il ruolo della Confraternita come punto di riferimento religioso e sociale. Con il rinnovo degli organi, si apre dunque una nuova fase improntata a responsabilità e spirito di servizio. Il nuovo direttivo ha infine espresso l’intenzione di operare in un clima di unità e collaborazione. Alla base del percorso, l’ispirazione ai valori cristiani e alla devozione verso la Vergine Maria.