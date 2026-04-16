Terza giornata nazionale della prevenzione, sabato 18 aprile appuntamento a Enna
Comunicati Stampa - 16/04/2026
Torna il prossimo 18 aprile 2026 la Terza Giornata Nazionale della Prevenzione, promossa da FADOI
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e ANÌMO (Associazione Nazionale
Infermieri di Medicina Interna), con iniziative in 23 piazze italiane. In Sicilia sono due le piazze che
ospitano l’iniziativa. Ad Enna in piazza VI dicembre, nei pressi della scuola Pascoli, ad
Alcamo in piazza Ciullo.
Dalle ore 10.00 alle 17.00, medici e infermieri di Medicina Interna saranno a disposizione dei cittadini
per offrire screening gratuiti e consulenze su come prevenire le patologie più diffuse, tra cui
ipertensione arteriosa, diabete, obesità, dislipidemie, scompenso cardiaco e malattie respiratorie.
L’iniziativa, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione, nasce con l’obiettivo di avvicinare la
sanità ai cittadini e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e
degli stili di vita salutari. Durante la giornata sarà possibile ricevere indicazioni personalizzate e materiali
informativi utili per adottare comportamenti corretti nella vita quotidiana.
“La Medicina Interna è da sempre in prima linea nella gestione delle patologie acute e croniche più
diffuse. Con questa giornata vogliamo portare la prevenzione fuori dagli ospedali, direttamente nelle
piazze, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prendersi cura della propria salute prima
che insorgano le malattie”, commenta il Presidente FADOI, Andrea Montagnani.
“Gli ambiti della prevenzione abbracciano molti aspetti del malato cronico fragile, che sempre più
spesso giunge alla nostra osservazione nelle corsie dell’Ospedale, ma appare quanto mai urgente e
necessaria una presa di coscienza e modifica dello stile di vita da parte della popolazione”, afferma il
Presidente di ANÍMO, Antonio Vitiello.
“È una scelta fortemente voluta da noi Medici e Infermieri Internisti, che da sempre ci occupiamo delle
malattie acute e croniche più frequenti nella popolazione, come ipertensione arteriosa, diabete, malattia
renale, obesità, dislipidemia, scompenso cardiaco, bronchite cronica, infezioni” concludono
Montagnani e Vitiello. Ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare 3 ma l’Italia è agli ultimi
posti in Europa in fatto di investimenti con il 5% di spesa sul fondo sanitario, nonostante la nostra
salute dipenda al 43% da questa, il 20% dall’ ambiente e solo l’11% dalle cure per le quali investiamo
però il 95% delle risorse. Dati recenti evidenziano infatti come, in Italia, la prevenzione non venga
attuata in maniera adeguata: quasi il 50% della popolazione è attualmente sovrappeso o obesa, quasi
il 40% della popolazione è iperteso e la prevalenza di dislipidemia si attesta su percentuali simili. Inoltre,
circa il 6% della nostra popolazione è attualmente diabetica e l'abitudine al fumo interessa il 20% della
popolazione italiana ed è di nuovo in forte crescita specialmente tra i giovani. Ad aggravare questa
situazione poi c'è il fatto che fattori di rischio ad alta prevalenza come ipertensione arteriosa,
dislipidemia, malattia renale, alterata tolleranza glucidica e perfino il diabete mellito vengano
riconosciuti tardivamente quando già hanno contribuito a dare danno d'organo. Per i pazienti più
fragili e per tutti quelli con pluri-patologie importanti è necessaria una adeguata copertura
vaccinale. Negli ultimi anni poi, oltre al vaccino per il covid, sono stati introdotti nuovi vaccini per
patologie ad alta prevalenza. Vaccini come l’antinfluenzale e l'anti-pneumococcico hanno
dimostrato di essere tra gli interventi più cost-effective in specifiche popolazioni con un profilo di
tollerabilità certamente superiore alle principali terapie farmacologiche. Nonostante ciò, però, in Italia
la situazione è tutt'altro che rosea con una copertura vaccinale molto distante dal tasso ottimale e
anche dal tasso minimo di vaccinazione accettabile.
Infine, un ulteriore dato molto importante è che, complice l’effetto ancora presente della pandemia e le
lunghe liste d’attesa, l’adesione agli screening è in calo.