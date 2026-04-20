La Kore di Enna porta la ricerca europea sulla mobilità nel cuore delle Madonie

Un piccolo centro dell’entroterra siciliano si trasforma in crocevia internazionale della ricerca, con una forte regia ennese. A Petralia Soprana si è tenuta la terza edizione della conferenza AIMAS2026, promossa dal gruppo di Infrastrutture e Trasporti della Università degli Studi di Enna Kore, sempre più protagonista nel dibattito scientifico sulla mobilità sostenibile.

L’appuntamento ha riunito circa quaranta studiosi tra docenti, ricercatori e dottorandi, confermando il crescente interesse verso i temi dello sviluppo territoriale e dei trasporti, con particolare attenzione alle aree interne della Sicilia.

Presente anche una significativa rappresentanza istituzionale, con i sindaci di Petralia Soprana e Petralia Sottana e il presidente del Parco delle Madonie, a testimonianza del legame tra ricerca accademica e governance locale.

Ricerca ennese al centro del dialogo europeo

L’edizione 2026 ha assunto un respiro sempre più internazionale, grazie al coinvolgimento di università provenienti da Croazia, Romania, Slovenia e Portogallo, oltre a numerosi atenei italiani. I lavori, articolati tra il centro polifunzionale del paese e Villa Sgadari, hanno offerto un contesto ideale per il confronto tra accademia e territorio, rafforzando il ruolo della Kore di Enna come hub scientifico nel Mediterraneo.

Tra i temi al centro del dibattito: sicurezza stradale, accessibilità delle aree urbane e interne, trasporto di passeggeri e merci sulle medie e lunghe distanze e il rapporto tra mobilità e cambiamenti climatici.

Imprese e progetti per la mobilità del futuro

Fondamentale il contributo del mondo imprenditoriale, con il sostegno di TRM Group e CITIEU-CITIME, affiancate dalle aziende siciliane EMMECCI, CEIF e Scancarello.

Particolarmente rilevanti le due tavole rotonde dedicate alle strategie per migliorare la mobilità nelle aree interne della Sicilia e al progetto MEDIMED, coordinato da un team internazionale di studiosi.

A chiudere i lavori, il premio per il miglior dottorato assegnato a Mirna Klobucar, per una ricerca innovativa sulla simulazione del traffico e la sicurezza stradale.

La conferenza AIMAS2026 si conferma così un laboratorio di idee e collaborazioni, capace di unire dimensione locale e visione internazionale, con la Università degli Studi di Enna Kore al centro delle sfide sulla mobilità del futuro.