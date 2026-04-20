Studenti dell’istituto Fedele in missione culturale in Estonia

Esperienza formativa internazionale per gli studenti dell’Istituto “F. Fedele”, protagonisti di un progetto Erasmus+ che li ha portati a Tallinn dall’8 al 17 aprile.

Gli studenti

Il gruppo, composto da alunni del Liceo Linguistico di Agira, dell’Istituto Tecnico di Gagliano e dell’Istituto Alberghiero di Centuripe, ha partecipato a un percorso di mobilità europea all’insegna dell’innovazione e dell’apprendimento pratico. Ospitati dalla Tallinna Teeninduskool, gli studenti hanno preso parte ad attività formative mirate allo sviluppo di competenze professionali, linguistiche e relazionali, con particolare attenzione al lavoro di squadra.

L’esperienza culturale

L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale, favorendo autonomia, spirito di adattamento e confronto interculturale in un contesto europeo dinamico. Durante il soggiorno, i partecipanti hanno avuto modo di conoscere il patrimonio storico e culturale estone, grazie anche alle attività organizzate sul territorio.

La capitale estone si è confermata una realtà moderna e accogliente, capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo agli studenti un ambiente stimolante. Il progetto Erasmus+ ha avuto un impatto positivo sul percorso formativo degli alunni, rafforzando competenze trasversali sempre più richieste in ambito internazionale. L’Istituto “F. Fedele” consolida così il proprio impegno nella promozione di opportunità di mobilità europea, puntando su una formazione aperta, inclusiva e orientata al futuro.