Enna celebra i talenti femminili: premiate imprenditrici, artiste e professioniste

Storie di passione, resilienza e talento al centro della serata “Tributo alle donne”, andata in scena il 19 aprile al teatro Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna.

L’evento, organizzato da Agorà Stupor Mundi presieduta da Carmen Di Tommasi e dall’associazione “Donne templari federiciane” guidata da Luna Stella Sole, nasce da un’idea del patron Corrado Armeri, con il patrocinio del Comune.

Una serata dedicata alle donne che hanno trasformato passioni e sacrifici in percorsi di vita e professionali, contribuendo alla crescita sociale e culturale del territorio.

A condurre la manifestazione è stato Massimiliano Casto, direttore della rete Canale 74, mentre spazio è stato dato anche alla moda con le collezioni della stilista Agata Sandrone e delle emergenti Roberta Strazzulla e Giulia Fiorello.

Premi e protagoniste del territorio

Numerose le donne ennesi premiate per il loro impegno nei diversi ambiti. Tra queste Nietta Bruno, imprenditrice nel settore dell’accoglienza, Agata Cammarata, docente impegnata nella tutela dei diritti dell’infanzia, e Romina Gagliano, mamma di quattro figli per scelta.

Riconoscimenti anche a Luisa Gardali, guida turistica, Maria Rosa Gloria, titolare di una bottega alimentare, Marta Gesualdo, giovane manager nel settore della bellezza, e Filomena Greco, notaio con incarichi di rilievo a livello nazionale ed europeo.

Premiate inoltre Vanessa Mancuso, fondatrice della cooperativa sociale La Contea, Carmela Messina, storica cuoca della trattoria La Rustica, Cettina Rosso, promotrice della Settimana europea federiciana, Lucia Trovato, presidente dell’associazione Gli Eclettici, Silvia Turco, imprenditrice agricola, e Giusy Urso, erede di una storica attività commerciale.

Ospiti, spettacolo e impegno sociale

La serata è stata arricchita dagli interventi comici dell’attore Totò Borgese e dalla danza del ventre di Miriam Chiara Vitale.

Spazio anche alla sensibilizzazione contro la violenza di genere con la performance “Donne in rosso” del gruppo “Donne X le Donne”, impegnato nella denuncia sociale.

“Abbiamo voluto dare slancio ai talenti femminili locali e creare una rete tra donne capaci di incidere concretamente nella società”, ha spiegato Corrado Armeri, sottolineando l’importanza di azioni concrete contro la violenza.

Premi da tutta la Sicilia e oltre

Nel corso della manifestazione sono state premiate anche personalità provenienti da tutta l’isola e dalla Calabria.

Tra queste Angela Castiglione, Francesca Cerami, Valeria Fisichella, Maria Piera Franco, Giusi Musso, Molly Narciso, Cinzia Panuccio, Maria Ausilia Parrinello, Maristella Portelli e Rosa Verga.

Segnalate ma assenti Stefania Bruno, Giovanna Fussone e Rita Lo Giudice, che riceveranno il riconoscimento nei prossimi giorni.

L’assessore agli Eventi del Comune di Enna Mirko Milano ha evidenziato come l’iniziativa abbia valorizzato i talenti locali e contribuito a promuovere l’immagine della città anche tra i visitatori provenienti da fuori territorio.