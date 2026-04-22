Sicurezza sul lavoro: a Enna convegno della Cassa Edile

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, la Cassa Scuola Edile di Enna promuove il convegno “La prevenzione salva vite”, in programma martedì 28 aprile alle ore 9 nella Sala Manfredi del Federico II Palace Hotel.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto tra istituzioni, enti di controllo, sistema sanitario e parti sociali per rafforzare la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e ridurre il rischio di infortuni, in particolare nei cantieri edili.

Ad aprire i lavori, dopo la registrazione dei partecipanti, saranno i saluti istituzionali del presidente dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna Gaetano Debole, del vicepresidente Francesco Mudaro, del presidente Ance Enna Vincenzo Talio e del direttore generale Asp Enna Mario Zappia.

Sessione tecnica e focus sulla prevenzione

La sessione tecnica vedrà gli interventi di Ermanno Vitale e Valentino Gallina del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con approfondimenti su infortuni, malattie professionali, obblighi normativi, percezione del rischio e organizzazione della sicurezza.

Per l’Inail interverranno Anna Maria Bonelli, che analizzerà l’andamento infortunistico e tecnopatico e le politiche di prevenzione, e Irene Varveri, con un focus sul reinserimento sociale e lavorativo secondo un approccio olistico.

Controlli e contrasto al lavoro irregolare

L’Ispettorato Provinciale del Lavoro sarà rappresentato da Filippo Camiolo e Silvestro Giamblanco, che illustreranno le attività di vigilanza, i controlli nei luoghi di lavoro e il contrasto al lavoro irregolare, con particolare riferimento alle visite ispettive nei cantieri.

Prevista anche la testimonianza dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, con l’intervento di Veronica Seggio, che porterà esperienze dirette sugli infortuni e le loro conseguenze.

Conclusioni e messaggio istituzionale

Le conclusioni saranno affidate al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna Ennio Petrigni, mentre a moderare l’incontro sarà l’avvocato Angela Maenza.

Il convegno si concluderà alle ore 14. “La sicurezza sul lavoro – afferma Debole – non è solo un obbligo normativo, ma un principio fondamentale di civiltà e tutela della persona”.