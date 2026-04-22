Valguarnera, riapre l’ufficio postale rinnovato con progetto Polis: servizi PA e passaporti in sede

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Valguarnera dopo i lavori di ristrutturazione realizzati secondo la tipologia Polis. Sono stati completati gli interventi di ammodernamento della sede di via Archimede, finalizzati a integrare i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto Polis promosso da Poste Italiane.

Struttura rinnovata e servizi ampliati

L’ufficio è stato completamente rinnovato con nuovi arredi, colori e soluzioni a basso impatto ambientale, oltre a un sistema di illuminazione a basso consumo energetico.

La sala accoglienza è stata adeguata con una corsia dedicata agli ipovedenti e tre postazioni di sportello ribassate, di cui una relazionale con sedute per facilitare l’accesso ai servizi.

Predisposta anche un’area self, dove sarà installato un totem automatico per richiedere e stampare documenti della pubblica amministrazione in autonomia.

Servizi PA e passaporti allo sportello

Tra i servizi disponibili figurano i certificati anagrafici e le prestazioni INPS, come cedolino della pensione, certificazione unica e modello Obis M.

Grazie alla convenzione con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, con consegna a domicilio.

Orari e presidio sul territorio

La sede di via Archimede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con ATM Postamat attivo 24 ore su 24.