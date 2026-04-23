Premio Domina, il vincitore è Luciano Catania

Ironia, letteratura e partecipazione hanno segnato l’VIII edizione del concorso nazionale di letteratura umoristica “Umberto Domina”, tenutosi al Teatro Neglia e promosso dal Rotary Club di Enna con il patrocinio del Comune e della Società Dante Alighieri, comitato ennese.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Luciano Catania, segretario comunale, con l’opera “Gente di un altro erotismo – Racconti bizzarri di eroi non epici e trasgressori inattesi”. Secondo posto per lo scrittore umorista Pino Imperatore, premiato per l’inedito “Temo che questo titolo sia troppo lungo. Viaggio semiserio tra paure, fobie e nevrosi dell’età contemporanea”, mentre il terzo premio è andato al giornalista Francesco Terracina con “A ruota libera. Storie di macchine e uomini imperfetti”.

La genesi del premio

Il concorso nasce con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura di Umberto Domina, tra i più brillanti autori umoristi italiani del Novecento, ennese di nascita e milanese d’adozione, attraverso la valorizzazione di opere originali, edite e inedite, capaci di raccontare con ironia il costume sociale.

Ad aprire la cerimonia è stato il prefetto del Rotary Club, Giuseppe Anfuso, che ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa. L’edizione di quest’anno, sotto la presidenza di Rino Realmuto, ha previsto anche una sezione dedicata ai giovani: a vincere è stata Alessia La Paglia dell’istituto Lincoln, mentre due secondi posti ex aequo sono stati assegnati a Niccolò Gagliardi dell’istituto comprensivo Colajanni-Farinato e Sofia Giarrizzo dell’istituto De Amicis, plesso Garibaldi.

La figlia di Domina e l’esibizione di Piparo

Alla cerimonia ha preso parte anche Jenny Domina, figlia dello scrittore, che ha assistito allo spettacolo “Scordabolario” di Slavo Piparo, accompagnato dal maestro Michele Piccione. Nel corso della serata sono state consegnate targhe commemorative alla stessa Domina e alla memoria di Eugenio Amaradio, fondatore del premio insieme a Enrico Cascio, e di Bruno Maddalena, socio scomparso lo scorso anno.

Spazio anche ai giovani e al teatro con le esibizioni della Giovane compagnia teatro Utopia, guidata da Filippa Ilardo, e del laboratorio Biblioinsieme diretto da Elisa Di Dio, entrambi legati al progetto culturale promosso dalla Società Dante Alighieri presieduta da Pietro Colletta.

A concludere la serata, condotta dalla giornalista Pierelisa Rizzo, i saluti del governatore del Distretto 2110 del Rotary, Sergio Malizia, che ha evidenziato il ruolo dell’umorismo in un momento storico complesso.