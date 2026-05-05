Anziana sventa una truffa a Barrafranca: uno scappa, per l’altro denuncia e foglio di via

Nuovo colpo sventato contro l’odioso fenomeno delle truffe agli anziani nel cuore dell’ennese. A Barrafranca, un tentativo di raggiro orchestrato con la tecnica del “falso Carabiniere” è fallito grazie alla prontezza della vittima.

La dinamica

La dinamica ha seguito un copione tristemente noto: la vittima è stata contattata telefonicamente da un individuo che, spacciandosi per un militare dell’Arma, ha richiesto con urgenza una somma di denaro per sanare presunte pendenze giudiziarie a carico di un familiare. La donna, non cadendo nel tranello, ha allertato le autorità permettendo un tempestivo controllo del territorio.

La denuncia e foglio di via

Durante le operazioni nei pressi dell’abitazione della signora, gli agenti hanno individuato un soggetto sospetto. Un secondo individuo, alla vista delle divise, ha tentato la fuga, venendo però intercettato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Data la gravità del fatto e la pericolosità sociale emersa, il Questore della Provincia di Enna ha firmato nei confronti del soggetto la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. L’uomo non potrà fare rientro nel comune di Barrafranca per la durata di un anno.