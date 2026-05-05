“Dalla forma al colore”: a Palazzo Chiaramonte la mostra di Gullotta celebra l’identità ennese

Inaugurata lo scorso 24 aprile nella suggestiva Sala Cerere, la mostra “Dalla forma al colore” di Ornella Gullotta si offre al pubblico come un intenso omaggio alla città di Enna. L’esposizione, visitabile presso il Museo di Palazzo Chiaramonte fino al 24 maggio, nasce come tributo dell’artista per il prestigioso Premio Sikelos 2025 ricevuto lo scorso inverno a Catania, e rappresenta una sintesi antologica della sua ricca produzione.

A guidare il folto pubblico durante il vernissage è stato il prof. Pietro Colletta, docente dell’Università di Palermo e presidente della Società Dante Alighieri, che ha tracciato l’evoluzione di un percorso creativo definito “pioneristico”. La pittura della Gullotta, infatti, non si limita alla dimensione visiva, ma si fa ponte tra arte e letteratura, traducendo in campiture cromatiche di matrice impressionista i grandi temi dell’identità siciliana.

I percorsi dell’artista

Dalla Chanson de Roland all’universo dei pupi, passando per le fiabe di Calvino e l’Ariosto, l’artista approda alla valorizzazione di figure cardine del territorio come Nino Savarese. In particolare, la mostra celebra il legame con l’opera “Gatteria”, il cui manoscritto è custodito proprio nel museo ospitante, consolidando una collaborazione con la “Bottega Culturale” e il dott. Antonio Messina già avviata lo scorso anno.

Il riconoscimento del Comune

Un caloroso apprezzamento è giunto dall’Assessore Mirko Milano, che a nome del Sindaco e della Giunta ha sottolineato l’orgoglio per il riconoscimento nazionale ottenuto dall’artista, capace di reinterpretare anche le opere meno note di Savarese, trasformando la tela in uno strumento di studio e promozione culturale. Nelle sale di Palazzo Chiaramonte, il visitatore è invitato a un’esperienza immersiva: dai paesaggi dell’entroterra ai celebri temi floreali, archetipo della sua ispirazione, il colore genera la forma in un dialogo costante con la natura e il mito. Una tappa imperdibile per riscoprire, attraverso lo sguardo di Ornella Gullotta, l’essenza cromatica e letteraria del cuore della Sicilia