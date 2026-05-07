Valguarnera al voto: Cutrona lancia la sfida di “Noi come Voi” tra continuità e innovazione

Solidità, visione e un legame stretto con il territorio. Carmen Cutrona, candidata sindaco di Valguarnera Caropepe, presenta ufficialmente il programma della lista “Noi come Voi”. Cutrona, che raccoglie l’eredità della sindaca uscente Francesca Draià, intende fare del Comune un laboratorio di modernità, senza però recidere il filo con i traguardi raggiunti nell’ultimo decennio.

La riqualificazione urbana

Il cuore del progetto è la riqualificazione urbana. Cutrona punta tutto sulla manutenzione straordinaria delle strade e sulla valorizzazione dei luoghi simbolo, come via Sant’Elena e Piazza Garibaldi, con l’obiettivo di restituire decoro al centro storico. Centrale sarà la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), pensato non solo come strumento tecnico, ma come arma contro lo spopolamento, offrendo incentivi concreti alle giovani coppie che scelgono di restare.

I servizi

Sul fronte dei servizi, nel programma picca l’attenzione al sociale con l’attivazione di un asilo nido comunale e di un poliambulatorio specialistico. Anche lo sport diventa motore di aggregazione, grazie alla realizzazione di nuovi campi da tennis e padel e all’abbattimento delle barriere architettoniche tramite il PEBA.

Per l’economia locale, la strategia è chiara: intercettare i fondi PNRR e regionali per sostenere il commercio e l’agricoltura, prevedendo il miglioramento della viabilità rurale e l’istituzione di un “mercato del contadino”. Una gestione più efficiente del Comune passerà invece dalla digitalizzazione dei servizi e da una trasparenza amministrativa totale, mirata a ridurre la burocrazia per cittadini e imprese.

La sicurezza

Non manca un impegno deciso verso la sostenibilità e la sicurezza: potenziamento della videosorveglianza, introduzione della tariffazione puntuale dei rifiuti e politiche attive contro il randagismo. I primi cento giorni saranno il vero banco di prova, con un piano straordinario di pulizia urbana e l’accelerazione dei cantieri già finanziati. “Costruiamo una Valguarnera moderna e inclusiva”, è il messaggio della Cutrona, pronta a guidare il paese verso una nuova stagione di crescita.