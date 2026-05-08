Valguarnera nel futuro: Angelo Bruno presenta il progetto di rinascita per la comunità

Una visione radicata nel presente ma proiettata verso il domani. Angelo Bruno, candidato alla carica di Sindaco, svela il programma della lista “Con Angelo Bruno Sindaco”, un documento programmatico che punta a trasformare Valguarnera Caropepe in un centro dinamico, inclusivo e capace di rispondere con pragmatismo alle sfide della modernità.

Rigenerazione urbana

Il fulcro della proposta di Bruno, all’opposizione della sindaca Draià, è la rigenerazione urbana intesa come motore di sviluppo economico. Non solo manutenzione ordinaria, ma un restyling profondo che tocca il cuore pulsante del paese: dal recupero del basolato e delle scalinate storiche nel centro cittadino, fino alla creazione di un suggestivo Giardino d’Inverno in Piazza Canale. L’obiettivo è duplice: restituire bellezza ai luoghi dell’identità e abbattere definitivamente le barriere architettoniche, rendendo ogni angolo del Comune accessibile a tutti i cittadini.

La ricetta economica: bandi e agricoltura

Sul piano economico, la strategia di Angelo Bruno si muove lungo due binari: innovazione e tradizione. Da un lato, l’istituzione di un ufficio dedicato esclusivamente al monitoraggio dei bandi e dei finanziamenti pubblici per attrarre risorse fresche; dall’altro, un sostegno vigoroso al settore agricolo. Proposta di spicco è la creazione di un Consorzio degli Agricoltori e di un punto di ammasso del grano, per dare forza contrattuale ai produttori locali e valorizzare la filiera cerealicola, asse portante dell’economia del territorio.

Riduzione dei costi energetici

Grande attenzione è rivolta alla sostenibilità ambientale. Bruno propone l’attivazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), che permetterebbe a famiglie e imprese di abbattere i costi delle bollette grazie al fotovoltaico. Parallelamente, il programma prevede il potenziamento della pubblica illuminazione e della videosorveglianza per garantire standard di sicurezza più elevati in tutto il tessuto urbano.

La cultura ed il sociale

Il sociale e la cultura completano il quadro. Dalla sanità di prossimità con il progetto del “Taxi Sociale” e del Garante per i disabili, fino al rilancio turistico legato ai percorsi di Francesco Lanza e alla memoria degli zolfatai. Anche lo sport avrà il suo spazio con nuovi impianti per tennis e padel, pensati per i giovani e l’aggregazione. “Vogliamo un’amministrazione trasparente e prevedibile”, dichiara Bruno, promettendo una macchina comunale efficiente, capace di trasformare le idee in realtà tangibili per il benessere di tutta la cittadinanza valguarnerese.