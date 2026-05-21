Incidente stradale a Pergusa: auto si ribalta, ferita la conducente

Un incidente stradale si è verificato stamane a Pergusa sulla statale 561. Una macchina, per cause che sono al vaglio degli agenti di polizia, si è ribaltata.

Una donna alla guida

Al volante c’era una donna, che è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale ma dal racconto di alcune fonti investigative non verserebbe in condizioni critiche. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno prestato i soccorsi mentre sono in corso le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente.

Le indagini

Da una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata costretta ad una brusca sterzata per evitare l’impatto con un altro mezzo: una tesi, però, che necessita di ulteriori approfondimenti. L’incidente, come era prevedibile, ha creato disagi alla circolazione