Notte europea dei Musei, porte aperte ai tesori di Piazza Armerina, Aidone ed Enna

In occasione della Notte Europea dei Musei, il cuore della Sicilia archeologica si prepara ad aprire le proprie porte in orario serale con ingressi simbolici a un euro, concerti dal vivo e visite guidate tra mosaici, reperti e palazzi storici. Sabato 23 maggio sarà una notte dedicata alla cultura diffusa nei siti di Piazza Armerina, Aidone ed Enna, protagonisti di un programma che intreccia patrimonio storico e spettacolo.

Gli eventi

A Villa Romana del Casale, dalle 19.30 alle 23, i visitatori potranno ammirare i celebri mosaici della residenza tardo romana accompagnati dal concerto di Paolo Russo. Sempre a Piazza Armerina, apertura straordinaria anche per Palazzo Trigona con l’esibizione “Song Book” di Francesco Pantusa.

Ad Aidone il Museo Archeologico di Aidone accoglierà il pubblico dalle 19 alle 22 con le sonorità dell’Ensamble TriVerso, in un percorso tra i tesori dell’antica Morgantina.

A Enna, invece, il Museo Archeologico di Enna – Palazzo Varisano proporrà una serata musicale con il chitarrista Luigi Costa e il progetto “Bossa Duo” con Venere. In programma anche visite guidate gratuite alla collezione del museo curate dalle guide abilitate dell’AGTE, con partenza dalla biglietteria del museo a partire dalle 19.30.

Valorizzare il patrimonio culturale

L’iniziativa si inserisce nel calendario europeo della Notte dei Musei e punta a valorizzare il patrimonio culturale siciliano attraverso una formula che unisce accessibilità, spettacolo e partecipazione pubblica. Una notte speciale in cui siti archeologici e musei diventano luoghi di incontro, musica e memoria condivisa.