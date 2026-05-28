Commercialisti Enna: “Collaborazione con i nuovi sindaci per sviluppo e trasparenza”
Enna-Cronaca - 28/05/2026
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna rivolge un messaggio di augurio ai neo sindaci eletti nei comuni della provincia ennese, sottolineando il valore dell’incarico istituzionale come occasione di servizio alla collettività e di rilancio del territorio.
In una nota, l’Ordine evidenzia come la fase di rinnovamento amministrativo rappresenti un’opportunità per rafforzare il dialogo tra istituzioni e competenze professionali, con particolare riferimento ai temi dell’economia locale, della finanza pubblica e della trasparenza amministrativa.
“Sinergia istituzionale per la crescita del territorio”
L’organismo professionale si dice disponibile a collaborare con le nuove amministrazioni comunali, mettendo a disposizione le competenze dei propri iscritti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della provincia.
“Confidiamo in una proficua sinergia istituzionale, fondata su correttezza, responsabilità e rispetto delle regole”, si legge nella nota, che auspica ricadute positive per cittadini e imprese del territorio ennese.
L’Ordine dei Commercialisti ribadisce inoltre l’impegno a sostenere le amministrazioni locali con professionalità e indipendenza, augurando buon lavoro ai sindaci e fiducia nella riuscita del loro mandato.