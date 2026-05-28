Enogastronomia, qualifica professionale per 9 corsisti dell’Alberghiero di Centuripe

Nove corsisti adulti dell’indirizzo Enogastronomia hanno conseguito la qualifica professionale all’Istituto Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe, al termine degli esami svolti il 13 maggio scorso. Un traguardo raggiunto dopo un percorso formativo che ha permesso agli studenti di conciliare studio, lavoro e impegni familiari.

Particolarmente significativa la prova pratica, ritenuta il momento centrale dell’esame, durante la quale gli allievi di cucina sono stati chiamati a elaborare piatti e cocktail innovativi destinati idealmente ai menu estivi di hotel e ristoranti stellati dell’entroterra siciliano.

Creatività e prospettive di lavoro

L’esercitazione ha consentito di mettere alla prova competenze tecniche, capacità organizzative e creatività, con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti e dell’identità gastronomica del territorio.

“Notevole il livello di preparazione raggiunto dagli allievi”, sottolinea il dirigente scolastico Serafino Lo Cascio, evidenziando anche “l’importante lavoro svolto dalle commissioni nel creare un clima sereno e motivante”.

Per la responsabile del corso serale, Grazia Sirna, i risultati ottenuti sono frutto “di una squadra di docenti qualificati e motivati”. Gli studenti hanno acquisito la qualifica di Operatore dei servizi ristorativi che, insieme al diploma previsto il prossimo anno, potrà agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro e l’accesso ai concorsi pubblici.

Momenti di emozione alla comunicazione dei voti finali, accolti con soddisfazione dagli allievi al termine di un percorso definito impegnativo ma ricco di prospettive professionali.