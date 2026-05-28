Il successo di Crisafulli e Di Gloria, circolo Pd di Leonforte: “Ha vinto il lavoro corale”

Auguri di buon lavoro ai neo sindaci eletti della provincia ennese e un richiamo al radicamento politico nei territori. Arriva dal circolo di Leonforte, guidato da Gaetano Livolsi, il messaggio rivolto al nuovo sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, a Calogero Di Gloria, chiamato a guidare il Comune di Pietraperzia, e ai consiglieri comunali eletti nelle ultime amministrative.

Nel documento vengono ringraziati anche Filippo Grassia ad Agira, Angelo Bruno a Valguarnera e Francesco Spedale a Nicosia, definiti protagonisti di “una battaglia di contenuti e dignità politica” importante per l’intera comunità provinciale.

“Determinante il contributo dei giovani”

Secondo il circolo leonfortese, il rafforzamento del partito nel territorio sarebbe il risultato di “un lavoro corale” portato avanti dalle sezioni locali, considerate “comunità strutturate e permanenti”. Un modello politico che, viene sottolineato, avrebbe consentito di consolidare identità e consenso anche oltre i simboli presenti sulle schede elettorali.

Nel messaggio trova spazio anche il riferimento alla candidatura ennese di Francesca Pirronitto, espressione del circolo di Leonforte, che avrebbe affrontato la competizione “con serietà, rigore e determinazione”.

Infine, il riconoscimento al contributo delle nuove generazioni impegnate nella campagna elettorale. “Le ragazze e i ragazzi presenti nelle liste – si legge – hanno garantito un apporto sostanziale, misurabile nel consenso raccolto e nella qualità delle proposte portate tra la gente”.