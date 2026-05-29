Festa della Repubblica, a Enna mercato anticipato e stop agli uffici comunali il 1 giugno

Mercato settimanale anticipato a lunedì 1 giugno e uffici comunali chiusi nella stessa giornata, alla vigilia della Festa della Repubblica. Lo ha disposto il sindaco di Enna con due distinte ordinanze che ridisegnano servizi e attività cittadine per il ponte del 2 giugno.

Mercato anticipato al 1 giugno

Il tradizionale mercato settimanale di Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa, previsto per martedì 2 giugno, si svolgerà eccezionalmente lunedì 1 giugno. La decisione arriva dopo la richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali di categoria che rappresentano gli operatori commerciali ed è stata accompagnata dalla disponibilità di Ecoennaservizi a garantire il servizio di pulizia straordinaria dell’area mercatale.

L’amministrazione comunale ha già disposto la trasmissione del provvedimento alla Polizia municipale, alla Prefettura, alla Questura e alle associazioni di categoria, oltre alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune per informare cittadini e operatori.

Uffici comunali chiusi per il ponte

Con una seconda ordinanza, il sindaco ha stabilito la chiusura degli uffici comunali nelle giornate del 1 giugno e del 3 luglio 2026, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica e di risparmio energetico. Il provvedimento tiene conto della fisiologica riduzione dell’afflusso di utenti nei giorni “ponte” tra festività e fine settimana.

Resteranno comunque garantiti i servizi essenziali, tra cui lo stato civile per le denunce di morte, i servizi cimiteriali e la sicurezza pubblica. Saranno inoltre assicurate l’apertura e la chiusura delle ville comunali e dei principali siti turistici cittadini, tra cui Torre di Federico, Castello di Lombardia, Sacrario dei Caduti, musei e impianti sportivi.

Per i dipendenti comunali impegnati nelle recenti operazioni elettorali del 24 e 25 maggio, l’assenza del 1 giugno potrà essere coperta attraverso il riposo compensativo previsto dal contratto nazionale delle Funzioni locali.