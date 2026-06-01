Culto di Maria: delegazione di Piazza Armerina alla Festa della Madonna delle Milizie di Scicli

Una delegazione del Comune di Piazza Armerina ha preso parte a Scicli alla tradizionale Festa della Madonna delle Milizie, appuntamento che rinnova il legame culturale tra due città accomunate da importanti tradizioni storico-religiose della Sicilia. A rappresentare l’amministrazione comunale sono stati il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo, Ettore Messina, e il coordinatore del Palio dei Normanni, Dino Vullo.

Il legame tra due tradizioni mariane

La partecipazione si inserisce nel percorso di collaborazione culturale sviluppato negli ultimi anni tra Piazza Armerina e Scicli, accomunate dalle celebrazioni dedicate alla Maria Santissima delle Vittorie e alla Madonna delle Milizie. Alla manifestazione hanno preso parte anche i Musici del Magistrato dei Quartieri e una rappresentanza dell’Associazione Aleramici in Sicilia.

Verso il Palio dei Normanni

Nel corso dell’incontro è stato inoltre confermato il prossimo appuntamento che vedrà una delegazione di Scicli partecipare alle celebrazioni del Palio dei Normanni in programma ad agosto a Piazza Armerina.

“Le due città condividono – ha detto Messina – inoltre un primato speciale: tra le prime in Italia ad aver istituito l’Assessorato al Sorriso. Scicli, celebre nel mondo per il suo straordinario barocco e per essere il set della serie TV Il commissario Montalbano, sarà ospite ad agosto del nostro Palio dei Normanni”