Enna, al via la settima edizione dell’Enna Rugby Festival tra sport, scuola e inclusione

Dal 5 al 7 giugno il Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio” di Enna Bassa ospiterà la settima edizione dell’Enna Rugby Festival, manifestazione organizzata dall’A.S.D. Unione Rugby Enna con il patrocinio della Federazione Italiana Rugby e del Comune di Enna. L’evento, a ingresso gratuito, proporrà tre giornate dedicate allo sport, alla formazione dei giovani e alla promozione dei valori educativi del rugby.

Scuola, integrazione e attività sportive

L’apertura della manifestazione sarà dedicata agli studenti degli istituti comprensivi “De Amicis-Garibaldi” e “Neglia-Savarese”, protagonisti del torneo conclusivo del progetto “Scuola Attiva”. Nel pomeriggio spazio alle attività di rugby integrato realizzate con i ragazzi della cooperativa sociale “La Contea”, in un percorso volto a favorire inclusione e partecipazione attraverso la pratica sportiva.

La giornata di sabato sarà invece caratterizzata dai tornei federali giovanili e femminili, con la disputa della “Coppa Biondo” e dei raggruppamenti dedicati alle categorie Under 16, Under 18 e Seniores.

Open day e promozione della cultura rugbistica

Tra le iniziative previste figura anche “Rugbista per un giorno”, attività di Rugby Flag aperta a famiglie, cittadini e aziende, pensata per avvicinare nuovi praticanti a una disciplina senza contatto fisico. Domenica il festival si concluderà con un Open Day rivolto ai bambini e ai ragazzi della città e con il tradizionale “Terzo Tempo”, momento di aggregazione che rappresenta uno degli elementi distintivi della cultura rugbistica.

«L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è contribuire alla diffusione di uno sport ancora poco conosciuto sul territorio, promuovendone i valori legati al rispetto delle regole, alla collaborazione e all’inclusione sociale». La manifestazione sarà accompagnata anche da momenti musicali e di intrattenimento aperti al pubblico.