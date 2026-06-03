Leonforte, il Tricolore sventola all’ingresso della città: un gesto spontaneo di cittadinanza e identita’ nazionale.

LEONFORTE (EN) – Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica, l’ingresso di Leonforte si tinge dei colori della bandiera italiana. Un gruppo di cittadini ha rinnovato la tradizione issando il Tricolore alle porte del comune. Un gesto tanto semplice quanto profondo, nato in modo spontaneo per celebrare e custodire l’identità nazionale. L’iniziativa vuole essere un omaggio visibile ai valori fondamentali della Patria, della libertà e della riconciliazione nazionale. Principi che, oggi come ieri, trovano il loro saldo presidio nel lavoro quotidiano e nel sacrificio delle Forze Armate, custodi della sicurezza e della democrazia. In un momento storico che richiede coesione, l’esposizione della bandiera rappresenta un richiamo forte alla memoria comune e al senso di appartenenza. L’appuntamento, diventato ormai un punto di riferimento per la comunità locale, dimostra come i simboli della Repubblica continuino a vivere grazie all’impegno e alla sensibilità dell’attivismo civico.

Luogo: C.da Sant’Elena, LEONFORTE, ENNA, SICILIA