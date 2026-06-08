Yoga Day Festival Challenge a Enna: premi e punti per chi sceglie gli spostamenti green

Promuovere la mobilità sostenibile, incentivare stili di vita salutari e sostenere la partecipazione attiva della comunità. Con questi obiettivi nasce la “Yoga Day Festival Challenge”, l’iniziativa a finalità sociale e benefica lanciata dalla start up MUV B Corp in collaborazione con lo Yoga Day Festival, aperta a tutti i residenti della Sicilia.

La sfida accompagnerà i partecipanti dall’8 al 20 giugno e culminerà durante lo Yoga Day Festival, in programma il 20 e 21 giugno al Castello di Lombardia di Enna, manifestazione dedicata alla pratica dello yoga, al benessere e alla cultura olistica.

Una sfida collettiva per la mobilità sostenibile

L’iniziativa si basa su un modello collaborativo: tutti i partecipanti contribuiscono a un punteggio comune finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi. I punti vengono accumulati registrando sull’app MUV Game gli spostamenti effettuati con modalità sostenibili, tra cui percorsi a piedi, in bicicletta, monopattino, mezzi pubblici, bus extraurbani, treno e car pooling. Per chi raggiungerà il Festival utilizzando forme di mobilità sostenibile è previsto inoltre il raddoppio del punteggio ottenuto.

Premi e innovazione al servizio delle comunità

Tra i partecipanti meglio classificati saranno estratti tre vincitori durante il Festival. In palio una Consulenza Evolutiva per Leader dell’Innovazione, un trattamento individuale di Thai Yoga Massage e un tappetino Liforme Yoga Mat.

MUV, la start up che a Palermo ha contribuito a una riduzione del 40% delle emissioni inquinanti coinvolgendo circa 2.000 studenti e una rete di 100 aziende, opera all’interno di un network internazionale composto da realtà pubbliche e private dei settori accademico, tecnologico, industriale e del design. Attraverso la propria applicazione trasforma la mobilità sostenibile in un gioco partecipativo, raccogliendo dati utili alle comunità che li producono e mettendoli gratuitamente a disposizione di amministrazioni pubbliche ed enti di ricerca per favorire politiche orientate alla sostenibilità e alla salute collettiva.