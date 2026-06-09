Movida, blitz della polizia: scoperti un locale abusivo e 2 discoteche senza autorizzazioni

Un circolo privato trasformato di fatto in un locale aperto al pubblico e due attività che organizzavano serate musicali senza le necessarie autorizzazioni: sono alcuni degli illeciti emersi dai controlli amministrativi effettuati dalla Polizia negli esercizi pubblici della provincia di Enna.

Le indagini

L’attività, condotta nel mese di maggio dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Enna insieme agli agenti dei Commissariati di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia, nell’ambito dei controlli contro la movida selvaggia, ha portato all’ispezione di 20 attività commerciali, alla denuncia di una persona e all’elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14 mila euro.

Tra le violazioni più significative, gli agenti hanno accertato che un circolo privato consentiva la somministrazione di bevande anche a persone estranee all’associazione, operando di fatto come un esercizio pubblico.

Le sanzioni

Nel corso dei controlli sono inoltre stati sanzionati i titolari di due locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande che avevano organizzato intrattenimenti musicali senza le autorizzazioni

Ulteriori irregolarità hanno riguardato diversi esercizi commerciali nei quali è stata riscontrata la mancata esposizione della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande e del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura.