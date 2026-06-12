Aumento delle indennità, Crisafulli: “Tutto carico della Regione ma parliamo di 350 euro in più”

“Tutto questo polverone per 350 euro mensili in più rispetto alle indennità precedenti ma in ogni caso è tutto a carico della Regione”.

Parla il sindaco di Enna

Lo afferma il sindaco di Enna Mirello Crisafulli, contattato al telefono da ViviEnna, in merito all’aumento o adeguamento delle indennità per tutta la giunta oltre che per il presidente e vicepresidente del Consiglio, figure ancora da eleggere, su cui circolano i nomi di Marco Greco e Rosario Vasapollo.

Il nodo

Ma il punto non sono le indiscrezioni sulle nomine quanto la delibera di giunta, tra le prime della nuova amministrazione che sancisce una crescita degli stipendi per i suoi componenti in forza di una legge regionale. Al sindaco spettano 9660 mila euro mensili ma Crisafulli, in modo deciso, vuole ribadire un punto: che non sarà prelevato un centesimo dal forziere ennese.

“Indennità a carico della Regione”

“Le oltre 9000 euro al mese? Sono a carico della Regione – afferma Crisafulli – ma bisogna dirlo che sono a spese dell’amministrazione dell’isola perché così appare come se fosse tutto sulle spalle del Comune di Enna. E non è così. In ogni caso, a breve faremo una nota per spiegare meglio nel dettaglio. Il problema sa quale è? Che questa giunta anomala, sta creando problemi in Sicilia. La media generale di aumento delle indennità per tutti oscilla tra 350/400 euro mensili: voglio ribadirlo”.