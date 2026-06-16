Finto operatore delle Poste tenta di truffare una donna: il colpo fallisce

Una tentata truffa ai danni di una donna dell’Ennese è stata sventata grazie alla prudenza della vittima e all’intervento del personale di Poste Italiane. Il tentativo di raggiro è scattato poco dopo l’esecuzione di un bonifico per una vacanza, quando la donna ha ricevuto un sms fraudolento seguito da una telefonata proveniente da un numero che simulava quello dell’azienda.

Il tentativo di raggiro

Un falso operatore ha contattato la cliente sostenendo la necessità di sbloccare l’operazione bancaria e chiedendo i dati della carta di pagamento. Nonostante le insistenti pressioni ricevute telefonicamente, la donna ha scelto di non fornire alcuna informazione sensibile e di verificare personalmente la situazione presso l’ufficio postale.

La verifica e l’allerta

Una volta in sede, il personale di Poste Italiane ha confermato che si trattava di un tentativo di frode, impedendo così che il raggiro andasse a segno. “L’urgenza è una delle tecniche più utilizzate dai truffatori per indurre le vittime a compiere azioni senza riflettere”, ha spiegato Rudy Raniolo, responsabile Fraud Management Sicilia. Poste Italiane ricorda l’importanza di non comunicare dati personali o bancari per telefono e prosegue le attività di sensibilizzazione sul territorio attraverso materiale informativo distribuito negli uffici postali della provincia.