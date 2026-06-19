Le politiche economiche in Sicilia, incontro in Prefettura con l’assessore Dagnino

Le prospettive della politica economica in Sicilia saranno al centro dell’incontro in programma il prossimo 29 giugno, alle ore 17, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna. L’iniziativa, dal titolo “Le misure per la politica economica in Sicilia”, vedrà la partecipazione dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino e del presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi.

Iniziativa della Prefettura

A moderare il confronto sarà Emanuele Lauria, direttore de “la Repubblica Palermo”. L’evento, aperto alla cittadinanza, rientra nel calendario di iniziative promosso dalla Prefettura in occasione del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna. L’appuntamento offrirà l’occasione per approfondire le strategie economiche regionali e le ricadute sui territori, in un momento di confronto tra istituzioni e comunità locale.