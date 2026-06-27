Asp e Uici insieme per l’accessibilità digitale: sito web verificato per ciechi e ipovedenti

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Enna hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la verifica dell’accessibilità del nuovo sito istituzionale dell’Asp.

Verifica con utenti ciechi e ipovedenti sul portale Asp

Il portale, realizzato da K2 Innovazione nel rispetto delle Linee guida W3C e delle indicazioni AgID, è stato sottoposto a una verifica diretta da parte dell’UICI, chiamata a testarne l’effettiva fruibilità attraverso screen reader e tecnologie assistive.

La collaborazione ha consentito di accertare la reale accessibilità del sito per persone con disabilità visive, con la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti. Il protocollo prevede una collaborazione continuativa tra Asp e UICI attraverso incontri periodici e aggiornamenti tecnici.