Lavoro, Nidil Cgil: “Serve alleanza contro emigrazione giovanile”

Contrastare l’emigrazione giovanile e rafforzare le opportunità di lavoro e orientamento nel territorio. È l’appello lanciato dalla Nidil Cgil, che propone l’istituzione di un tavolo permanente tra istituzioni, scuole, università, enti di formazione, imprese e associazioni.

Il supporto

Il sindacato richiama l’attenzione sulla condizione dei giovani disoccupati, inoccupati e Neet, evidenziando la necessità di percorsi concreti di accompagnamento al lavoro. La sede della Nidil, si legge nella nota, intende offrire servizi di orientamento, supporto nella redazione del curriculum, lettura dei contratti e informazione sui diritti dei lavoratori. “I giovani non sono il futuro, ma il presente”, afferma la Nidil Cgil, sottolineando che il fenomeno della partenza di molti ragazzi dalla provincia rappresenta una criticità che richiede un’azione condivisa e continuativa da parte di tutti gli attori del territorio.