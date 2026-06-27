Valguarnera, ordinanza contro l’abbandono degli animali durante il caldo: stop a catene e balconi

Il Comune di Valguarnera, nelle persone del sindaco Carmen Cutrona e dell’assessore al Randagismo Giuseppa Tranchina, ha emanato un’ordinanza contro l’isolamento sociale e l’abbandono di cani, gatti e altri animali durante il periodo di caldo torrido, rispondendo alla richiesta avanzata dalla responsabile dell’ANTA Onlus (Associazione Nazionale Tutela Animali), Cinzia Calabrese.

La richiesta dell’ANTA Onlus

Circa dieci giorni fa, a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini, l’associazione aveva inviato una lettera ufficiale al sindaco invitando l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza per tutelare gli animali lasciati in condizioni incompatibili con le elevate temperature estive. In varie zone del territorio comunale, infatti, erano state riscontrate situazioni critiche che mettevano a rischio il benessere degli animali.

I divieti previsti dall’ordinanza

L’associazione aveva chiesto che il provvedimento contenesse il divieto assoluto di detenere animali su balconi e terrazze, lo stop alla reclusione in spazi esterni privi di un adeguato isolamento termico, dove l’esposizione continua al sole può provocare colpi di calore e decessi in tempi rapidi, oltre al divieto di utilizzare catene e di tenere i cani legati, pratica ritenuta lesiva della loro natura e causa di sofferenza fisica e isolamento sociale.

L’iniziativa mirava a evitare che il provvedimento si traducesse in un semplice atto formale. Per questo motivo la dottoressa Calabrese aveva esteso l’appello anche alle forze dell’ordine e ai Carabinieri, chiedendo controlli capillari sul territorio e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei trasgressori.

Controlli e sensibilizzazione

La risposta del sindaco Carmen Cutrona e dell’assessore Giuseppa Tranchina è arrivata in tempi brevi con la predisposizione di un “vademecum estivo” dedicato alla tutela e al benessere degli animali.

L’ordinanza richiama l’articolo 727 del Codice penale e l’articolo 55 del Codice di procedura penale, individuando nella Polizia locale e nelle Forze dell’Ordine i soggetti incaricati di ricevere le segnalazioni e attivare le funzioni di polizia giudiziaria per impedire che eventuali reati producano ulteriori conseguenze.

Parallelamente alla diffusione del vademecum attraverso i canali istituzionali e presso la cittadinanza, l’amministrazione comunale provvederà a sensibilizzare il Comando di Polizia locale affinché venga prestata la massima attenzione alle segnalazioni relative alla sofferenza degli animali durante il periodo estivo.