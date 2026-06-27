Comune in difficoltà, Mpa Valguarnera: “Collaborare con enti limitrofi”

Favorire una gestione più efficiente dei servizi comunali e rafforzare la capacità amministrativa dell’ente attraverso forme di collaborazione con i Comuni limitrofi. È l’obiettivo dell’atto di indirizzo presentato dai consiglieri comunali del gruppo MPA-Grande Sicilia, Filippa D’Angelo e Vincenzo Litteri, che chiedono all’amministrazione di aderire all’Avviso della Regione Siciliana per il sostegno all’associazionismo comunale 2026.

Il piano

La proposta prevede l’avvio di interlocuzioni con gli enti del territorio per valutare convenzioni finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi nei settori tecnici, della progettazione, della protezione civile, della transizione digitale, dei finanziamenti, dell’ambiente, della polizia locale e dei servizi sociali. L’atto chiede inoltre che il Consiglio comunale sia costantemente informato sugli sviluppi dell’iniziativa. Secondo i proponenti, l’esercizio associato rappresenta uno strumento per migliorare l’organizzazione degli enti locali, contenere i costi e accedere più facilmente ai finanziamenti regionali e nazionali.