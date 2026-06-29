Enna, detenuto tenta di evadere dal carcere e si frattura una gamba, Sappe: “Allarme sicurezza”

Nuovo tentativo di evasione nel carcere di Enna, il secondo nel giro di pochi giorni. L’episodio è stato sventato grazie all’intervento del personale della Polizia Penitenziaria. A renderlo noto è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che ha espresso apprezzamento per l’operato degli agenti e ha rilanciato l’allarme sulle condizioni di sicurezza dell’istituto.

La dinamica dell’episodio

Secondo quanto riferito dal SAPPE, il tentativo di evasione si sarebbe verificato in una sezione già segnalata in passato dal sindacato per criticità strutturali. In base alla ricostruzione fornita, alcuni detenuti riuscirebbero a scavalcare il muro di recinzione interna dai cortili passeggi per raggiungere l’intercinta, dove recupererebbero materiali e pacchi lanciati dall’esterno. Nel corso dell’episodio odierno uno dei detenuti è caduto durante il tentativo di scavalcare il muro, riportando la frattura di una gamba.

La denuncia del SAPPE

Per il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, e il segretario regionale della Sicilia, Calogero Navarra, l’evasione è stata evitata esclusivamente grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria, che continua a operare in condizioni rese difficili dalla carenza di organico. Il sindacato sostiene inoltre che gli interventi di messa in sicurezza dell’area interessata, pur essendo stati finanziati, non sarebbero ancora stati avviati, chiedendo chiarimenti sulle ragioni del ritardo.

La richiesta di interventi

Il SAPPE sollecita il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, Maurizio Veneziano, a riferire sulle iniziative previste per eliminare le criticità evidenziate. Il sindacato ribadisce la necessità di intervenire sia sul piano strutturale sia sul rafforzamento degli organici, ritenendo che l’attuale situazione determini un aggravio del carico di lavoro per il personale e possa incidere sui livelli di sicurezza dell’istituto penitenziario.