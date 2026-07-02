Festa della Patrona, Enna abbraccia Maria: il giorno più lungo tra fede, tradizione e musica

C’è un istante preciso in cui il tempo, quassù sul tetto della Sicilia, smette di scorrere secondo le regole degli uomini e si piega al ritmo del cuore. Quell’istante coincide con il cigolio dei legni secolari che si muovono all’interno del Duomo, con il primo, sordo rimbombo che annuncia l’uscita. È il 2 luglio, il giorno della Madonna della Visitazione, la data in cui Enna si riscopre comunità viva, unita attorno a un simulacro che è storia, identità e carne viva di un intero popolo.

L’emozione

Già dalle prime luci dell’alba l’aria dell’alta città si è fatta densa di un’attesa vibrante, ridestata dal primo, solenne boato: i tradizionali 101 colpi di cannone che, come da secolare tradizione, aprono la giornata della Patrona. Chi cammina oggi per le vie del centro storico non lo fa per abitudine, ma per un richiamo ancestrale che si tramanda di padre in figlio. La città è in festa e pullula di fedeli, curiosi e i tantissimi ennesi tornati appositamente da lontano, perché a Enna si può anche andare via, ma il 2 luglio si torna sempre a casa.

La Nave d’oro

Il cuore pulsante della giornata si concentra nel pomeriggio, quando gli occhi di una folla oceanica si posano sulla monumentale “Nave d’Oro”. Il fercolo, splendente e maestoso, si muove sospinto dalla forza muscolare e dall’anima dei “Nudi”. Sono loro, i confrati della secolare Confraternita, i veri motori di questo miracolo di devozione collettiva. Indossano il camice bianco, simbolo di purezza, portando a spalla tonnellate di legno e di fede, a piedi scalzi, con la fatica impressa sui volti rigati dal sudore e dalle lacrime.

È una fatica che non pesa, sorretta da promesse silenziose e da preghiere sussurrate. Al grido ritmato che unisce i portatori, la folla risponde con un brivido collettivo.

Il tragitto verso la Chiesa di Montesalvo diventa così solenne abbraccio che unisce i quartieri, tra ali di folla commossa e i tessuti più belli stesi dai balconi. È qui, sul sagrato della chiesa, che si compie uno dei momenti più intensi e carichi di phatos dell’intera giornata: il suggestivo incontro con i simulacri di San Zaccaria e Santa Elisabetta. Un abbraccio di statue che rievoca plasticamente l’episodio evangelico della Visitazione, un rito antico che commuove fino alle lacrime prima che il cielo sopra l’altipiano venga illuminato dai grandiosi giochi pirotecnici serali.

Il concerto

Ma la festa quest’anno sa far convivere la tradizione con la contemporaneità di una città che guarda avanti. Gestita la complessa macchina della sicurezza e della logistica, la notte si accenderà di un’energia diversa in Piazza Europa, dove le note di Ermal Meta regaleranno alla comunità un momento di condivisione e leggerezza. Due volti della stessa Enna: quella che custodisce gelosamente le proprie radici e quella che si apre alla bellezza dell’arte contemporanea. Stasera, quando le luci dei fuochi d’artificio si spegneranno e l’eco della musica svanirà, Enna si addormenterà più stanca, ma con la certezza profonda di aver rinnovato il suo patto d’amore più grande.