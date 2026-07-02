Gagliano, giunta a trazione Mpa: aderiscono vicesindaco e 2 assessori, c’è pure una consigliera

Si rafforza la presenza di Mpa-Grande Sicilia nella provincia di Enna con l’adesione di quattro amministratori del Comune di Gagliano Castelferrato. Entrano a far parte del movimento il vicesindaco Antonio Scardilli, gli assessori Enrico Palmisano e Anita Danna e la consigliera comunale Valeria Balsamà.

Le dichiarazioni

“L’ingresso di Antonio Scardilli, Valeria Balsamà, Enrico Palmisano e Anita Danna rappresenta un importante tassello nel percorso di radicamento del movimento nei Comuni siciliani”, afferma l’assessore regionale Francesco Colianni.

“La loro scelta testimonia la credibilità del nostro progetto politico e la volontà di costruire una rete sempre più ampia di amministratori capaci di interpretare le esigenze dei cittadini e di tradurle in azioni concrete. La buona amministrazione dei territori rappresenta il punto di partenza per dare risposte efficaci alle comunità locali e contribuire allo sviluppo della Sicilia”, aggiunge.

Le motivazioni dell’adesione

I nuovi aderenti spiegano che la scelta nasce dalla condivisione dei valori autonomisti e dalla volontà di partecipare a un progetto politico radicato nei territori.

“Abbiamo scelto di aderire a Mpa-Grande Sicilia perché crediamo in un movimento che mette al centro i Comuni, il ruolo degli amministratori locali e la difesa degli interessi della Sicilia”, dichiarano Scardilli, Balsamà, Palmisano e Danna.

“Siamo convinti che, attraverso una rete politica forte e presente sul territorio, sia possibile affrontare con maggiore efficacia le sfide che attendono la nostra comunità e contribuire alla crescita dell’intera provincia di Enna”.

Con l’ingresso degli amministratori di Gagliano Castelferrato, il movimento prosegue il percorso di consolidamento della propria presenza istituzionale nella provincia ennese.